木志公司自從創立以來，累積四十餘年的射出機螺桿、射出機、料管、螺桿、雙合金、射出成型機、射出成型、射出機、螺桿製造、塑膠原料、塑膠射出
塑膠射出成型
、中古射出機、塑膠原料、塑膠成型技術、螺桿設計與製造經驗，不斷持續的研究與創新，追求產業品質的精緻再現，與客戶共同努力創造多贏的局面。
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2012/02/01
木志公司網站正式上線
射出機/ 料管
MJ-101(A級雙合金)
射出機/ 螺桿
PTA合金熔射噴焊
射出機/ 螺桿
超微粒粉末不銹鋼
射出機/ 料管
MJ-105(西德鋼)
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普拉瑞斯設計
客戶的成本增加。本公司特別針對目前市場上客戶的反應與需求，研發多種不同的材料與技術，提供客戶多種射出機螺桿、射出機、料管、螺桿、雙合金、射出成型機、射出成型、塑膠射出成型、中古射出機、塑膠原料、塑膠成型技術、螺桿設計等等的選項，節省生產成本，創造雙贏的機會。